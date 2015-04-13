Переделка сайта

Сайт сделан на редкой CMS Logic Storm.

Нужно внести изменения как по дизайну, так и по структуре и функционалу.

Рассматриваем только опытных специалистов в положительным аналогичным опытом и примерами работ.

Подробности во вложенном ТЗ.

Ожидаемый срок выполнения работ – 3 дня.