Натяжка на WP и функционал

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки170 просмотров

Необходимо выполнять натяжку верстки 1 страницы на систему управления WP. И проработать функционал который указан в ТЗ. Техническое задание по запросу. Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас.

WordPress
10 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

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Нет заявок фрилансеров