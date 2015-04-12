Не отображаются материалы К2 на Джумла 2.5.6

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не отображаются материалы к2 в некоторых пунктах меню

например, http://www.astro.in.ua/konsultatsiya-astrologa/goroskop-sovmestimosti-po-date-rozhdeniya.html

http://www.astro.in.ua/konsultatsiya-astrologa/vybrat-imya-rebenku-vybor-imeni-po-date-rozhdeniya-podbor-imeni-dlya-novorozhdennyh.html

а тут отображается...

http://www.astro.in.ua/obuchenie/programma-obucheniya.html

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10 лет назад
AlekseyKotenko
46 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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