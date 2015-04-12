Необходимо настроить: Шаблоны писем, Платежную систему, Изменить контактные адреса сайта. Подробности в ЛС
Не отображаются материалы К2 на Джумла 2.5.6
не отображаются материалы к2 в некоторых пунктах меню
например, http://www.astro.in.ua/konsultatsiya-astrologa/goroskop-sovmestimosti-po-date-rozhdeniya.html
http://www.astro.in.ua/konsultatsiya-astrologa/vybrat-imya-rebenku-vybor-imeni-po-date-rozhdeniya-podbor-imeni-dlya-novorozhdennyh.html
а тут отображается...
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно перенести сайт с самописного движка на WordPress, оставляйте заявки те кто готов начать прямо сейчас, оставляйте свой логин скайпа. Бюджет 3000 руб.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Ищу специалиста Wordpress желательно с опытом работы с Woocommerce. Сделали модуль для сайта, клиент обновил тему для Wordpress, и модуль сейчас не работает. Надо посмотреть в чем дело.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $30
Небольшие правки на сайте Wordpress. Срочно. Например убрать ссылки на картинках(что-бы картинка не открывалась в браузере). Поправить стили текста и т. д. Подробности в личке.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен специалист по WordPress для решения следующих задач:Закрыт10 лет назад
Необходимо переделать лейдинг на WP Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас. В заявках пожалуйста указывайте свой скайп.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
все что нужно это удалить все дубли с моей базы данных определенного форума. база весит 300мб. просьба брать заказ только тем, кто действительно в этом разбирается.Закрыт10 лет назад
- $50
Нужна натяжка 1 страницы на wordpress. Страница из себя представляет landing, есть блок фильтра товаров, его нужно реализовать. Фильтр нужен ajax, есть много плагинов которые делают это. покажу. Сроки 2-3 дня максимум, ТЗ и скрин ...Закрыт10 лет назад
Здравствуйте. Есть небольшие правки по сайту: test.setfly.ru 1. На странице "техника" текст неверно отображается, а на других страницах слишком большой отступ после абзацев. 2. Немного изменить выпадающее меню (или мне показать, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $60
нужно сверстать и посадить на желательно cms opencartСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад