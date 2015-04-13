CMS Magento

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка111 просмотров

Необходимо настроить:

Шаблоны писем,

Платежную систему,

Изменить контактные адреса сайта.

Подробности в ЛС

Magento
10 лет назад
Sergey_Yakimov
Сергей 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Anatoliy_Belliy
Анатолий 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва(-1)
10 лет назад
$10
1 день
Работа была выполнена без заминок и в срок.Все было исполнено на высоком профессиональном уровне. Всем рекомендую.
Четко поставленная задача Постоянно на связи Адекватный заказчик.Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Anatoliy_Belliy
Анатолий 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва(-1)
10 лет назад