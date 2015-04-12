Нужен специалист по WordPress для решения следующих задач:
Небольшие правки на сайте Wordpress. Срочно.
Небольшие правки на сайте Wordpress. Срочно. Например убрать ссылки на картинках(что-бы картинка не открывалась в браузере). Поправить стили текста и т. д. Подробности в личке.
Заявки фрилансеров
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