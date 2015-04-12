Небольшие правки на сайте Wordpress. Срочно.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок205 просмотров

Небольшие правки на сайте Wordpress. Срочно. Например убрать ссылки на картинках(что-бы картинка не открывалась в браузере). Поправить стили текста и т. д. Подробности в личке.

WordPress
10 лет назад
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Андрей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров