Нужна консультация в настойках bugzilla

Нужно настроить так чтобы определённые пользователи могли видеть только им присвоеные проекты. Как это сделать? Может кто нибудь проконсультировать меня по скайпу?

Ещё нужно настроить процесс обработки багов Новый => Отправлен на проверку => Готов

Установлена Bugzilla 4.4.2