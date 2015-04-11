Нужна консультация в настойках bugzilla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка109 просмотров

Нужно настроить так чтобы определённые пользователи могли видеть только им присвоеные проекты. Как это сделать? Может кто нибудь проконсультировать меня по скайпу?

Ещё нужно настроить процесс обработки багов Новый => Отправлен на проверку => Готов

Установлена Bugzilla 4.4.2

10 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров