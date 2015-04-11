Доброго времени. Требуются следующие правки по интернет магазину (CMS Opecart): http://gs.vrost.org Сделать верстку валидной; Настройка CMS сайта; В горизонтальном меню заменить кнопку. На странице корзины добавить два ...
Сделать небольшие правки WP
Сделать небольшие правки WP
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