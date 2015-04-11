Починить или заменить аудиоплеер на Joomla

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Закрыт4 заявки146 просмотров

Сайт http://urlid.ru/cemb

не работает плеер на прослушивание, нужно починить либо заменить на тот, который будет работать

Указывайте срок и стоимость.

Joomla
10 лет назад
Vlad71
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров