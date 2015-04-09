Доброго времени. Требуются следующие правки по интернет магазину (CMS Opecart): http://gs.vrost.org Сделать верстку валидной; Настройка CMS сайта; В горизонтальном меню заменить кнопку. На странице корзины добавить два ...
Поправить сайт на modx revolution 2.3.2-pl (traditional)
У меня сайт на modx revolution 2.3.2-pl (traditional).
Я не могу в админке редактировать записи или добавить запись в раздел.
Нужно что-то с этим решить.
Да и проверить работоспособность ЦМСки в целом...
Заявки фрилансеров
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