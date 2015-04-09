Поправить сайт на modx revolution 2.3.2-pl (traditional)

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Закрытнет заявок72 просмотра

У меня сайт на modx revolution 2.3.2-pl (traditional).

Я не могу в админке редактировать записи или добавить запись в раздел.

Нужно что-то с этим решить.

Да и проверить работоспособность ЦМСки в целом...

MODX
10 лет назад
jabra
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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