Добавить страницу Новости (joomla)

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Закрыт4 заявки157 просмотров

Техническое задание во вложении.

Необходимо сделать без доступов по фтп, использую только доступы в админку.

Пишите сразу стоимость и срок.

Joomla
10 лет назад
masite
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров