Установка на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок159 просмотров

Необходимо поставить дизайн на CMS.

Основные требования: импорт товаров CSV или XML

Необходим специалист с хорошим портфолио.

10 лет назад
Vereon-job
Вячеслав 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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