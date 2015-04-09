Поправить корзину. Где-то 6 правок. В основном верстка. OpenCart

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок124 просмотра

Приветствую!

Нужно поправить корзину, исправить авторизацию через соц сети, (Модуль чекаута). Где-то 6 правок. В основном верстка.

Подробности в личку. Оплата через WMZ.

OpenCart.

Opencart
10 лет назад
Vereschagin
Виталий 
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров