Всем привет. Пациент – цмп-ковров.рф (modx) https://yadi.sk/i/kIPhkECjfrAwd Исправить даты публикаций в новостях, они везде атвоматически ставятся одинаковые, ставятся по дате последней добавленной новости, нужно это исправить, чтобы у всех были свои даты ...
Перенос html шаблона на ВП
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $7Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2000
Существует сайт pm-online.ru - онлайн калькулятор для полиграфической продукции. Писался несколькими программистами на чистом PHP. Пришел к тому, что им никто не может заниматься, так как разбираться с самописным кодом очень сложно. Планируется переработка ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
WP сверстать, натянуть срочно Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. И поработать до утраЗакрыт10 лет назад
Нужно привести шаблон http://demos.shapingrain.com/justlandedwp/ к виду прототипа во вложении. В заявке пишите срок исполнения и цену.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Есть около 1 тыс. занесенный товаров в систему OpenCart, есть созданные в ней категории 52 шт., необходимо по данным нам условиям, распределить товар в категории. То есть назначить товару определенную категорию, готовы рассматривать предложения с ...Закрыт10 лет назад
- $10
Требуется: вывести фильтр товаров поправить внешний вид двух страничек в корзине (подкорректировать расположение элементов)Закрыт10 лет назад
Здравствуйте. Нужен разбирающийся в битриксе программист. Регулярно (в среднем 2-3 проекта в месяц) нужно дорабатывать и разрабатывать компоненты, настраивать сложные решения. Бюджет каждого задания определяется перед его выполнением. ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Настроить на хостинге тему http://themeforest.net/item/proprieta-responsive-wordpress-theme/7973410 (куплена) Привести ее к виду соответствия как на демо. В дальнейшем занимать доработкой, изменениями и тд. и тп. Если сработаемся развивать другие проектыСистемы управления (CMS)11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Доработать админ-часть и паблик часть сайта http://timestudio.tv/ Добавить модуль "опросник", пример http://www.scientology.ru/courses/dynamics/overview.html. Убрать некоторые куски фреймворка, проверить работу модуля "Логин-регистрация", модуля "Обратная связь". Плюс некоторые другие мелкие правки.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Сделать Водяной знак на картинки Joomla 3Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад