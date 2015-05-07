Перенос html шаблона на ВП

Всем привет. Пациент – цмп-ковров.рф (modx) https://yadi.sk/i/kIPhkECjfrAwd Исправить даты публикаций в новостях, они везде атвоматически ставятся одинаковые, ставятся по дате последней добавленной новости, нужно это исправить, чтобы у всех были свои даты ...