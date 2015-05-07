Перенос html шаблона на ВП

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки116 просмотров

перенести лендинг на вордпресс и подключить платежную систему

HTMLWordPress
10 лет назад
2klient
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ds-maxim
Максим 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$60
4 дня
Отличная работа, доработки по тз, все в срок. Будем работать по новым проектам. Рекомендую!
Все отлично, рекомендую.

Заявки фрилансеров

ds-maxim
Максим 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад