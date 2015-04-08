Пару правок на ModX

Всем привет. Пациент – цмп-ковров.рф (modx)

https://yadi.sk/i/kIPhkECjfrAwd Исправить даты публикаций в новостях, они везде атвоматически ставятся одинаковые, ставятся по дате последней добавленной новости, нужно это исправить, чтобы у всех были свои даты и в новостях даты сами не менялись.

https://yadi.sk/i/11B917xnfrBRv В событиях , услугах, статьях, добавляется только по 2 записи, больше не добавляется почему-то. Нужно исправить добавление материалов в эти разделы и проверить как они отображаются на сайте, все ли так.

400 р. на киви или вебмани.