Собрать сайт на CMF MODx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки148 просмотров

Имеется готовая верстка страниц. Нужно собрать сайт на модыксе.

Все подробности и ссылки на страницы верстки в прикрепленном файле тех. задания.

MODX
10 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

craftkeeper
Игорь 
43 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$50
5 дней
Выполнил в соответствии с техническим заданием. Кроме CMF ModX Игорь разбирается в верстке.
Отличный заказчик, сотрудничеством очень доволен. Обращайтесь еще!

Заявки фрилансеров

craftkeeper
Игорь 
43 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад