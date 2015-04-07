Проблема с добавлением товара в корзину

Возникла такая проблема.

Сайт на Joomla

При добавлении в корзину товара и указания более 1 единицы одного товара, в корзину товар не попадает.

Однако если добавить одну единицу товара и в корзине увеличить количество единиц, то все работает и количество товара увеличивается.

Необходимо поправить так, чтобы можно было в карточке товара добавлять более 1 единицы и чтобы это уходило в корзину.