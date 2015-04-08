Восстановить работоспособность сайта

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Завершен2 заявки108 просмотров

Слетел сайт на opencart

auston.ru, бэкап не помогает.

Есть сохраненные ранее исходники.

Исходники по ссылке: архив и sql.

https://cloud.mail.ru/public/2f29741725fa/24-06-14

Цена вопроса?

OpencartSQL
10 лет назад
sincorp
Игорь 
44 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$8
1 день
Сделал все очень быстро. Сайт возобновил работу.
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Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад