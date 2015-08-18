Интегрировать адаптивную верстку в сайт

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Завершен5 заявок203 просмотра

Необходимо интегрировать адаптивную верстку в существующий сайт.Система управления MODx.Оплата по WMZ WMR.Пишите стоимость и сроки.

Позже прикреплю макеты страниц.

10 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rastrell
32 года
13 лет в сервисе
Был
5 часов назад
10 лет назад
$250
45 дней
Работа выполнена. Задача решена.
Хороший и ответственный заказчик. Своевременная оплата. Адекватность. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

rastrell
32 года
13 лет в сервисе
Был
5 часов назад
10 лет назад
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Системы управления (CMS)