Полечить и обновить сайт на WP

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Закрыт6 заявок132 просмотра

Сайт делал спам-рассылку, после чего установили пароль на отсылку писем с сайта, но причину не убирали.

Теперь он падает раз в три месяца.

Требуется:

- Провести анализ темы и всех расширений и устранить вредноносный (или уязвимый) код;

- Обновить WP, тему и расширения;

- Удалить неиспользуемые расширения;

- Установить Яндекс.Метрику.

WordPress
10 лет назад
Dah2911
Дарья 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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