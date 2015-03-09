Полечить и обновить сайт на WP

Сайт делал спам-рассылку, после чего установили пароль на отсылку писем с сайта, но причину не убирали.

Теперь он падает раз в три месяца.

Требуется:

- Провести анализ темы и всех расширений и устранить вредноносный (или уязвимый) код;

- Обновить WP, тему и расширения;

- Удалить неиспользуемые расширения;

- Установить Яндекс.Метрику.