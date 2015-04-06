Cкорость загрузки страницы + мобильная версия WP для google

Здравствуйте!

Имеем сайт на CMS Wordpress.

Необходимо поправить параметры скорости загрузки страницы и отображение сайта на мобильных устройствах.

Хотелось бы соблюсти указания гугла и его тулзов

https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/

и

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

По сути, нужно что бы эти тулзы не могли придраться к нашему сайту, или почти не могли:)

Т.е. поправить сайт таким образом что бы выполнить рекомендации гугла.

Указывайте, пожалуйста, в заявке реальные сроки и цену. Готовы начать работать сегодня!