Добрый день! Есть сайт на системе Hostсms Там у каждого товара внизу есть поле для комментариев. Пример здесь http://demo.hostcms.ru/shop/camcorder/dcr-hc38/ Есть задача сделать так, чтобы каждый комментарий к товару открывался ...
Cкорость загрузки страницы + мобильная версия WP для google
Здравствуйте!
Имеем сайт на CMS Wordpress.
Необходимо поправить параметры скорости загрузки страницы и отображение сайта на мобильных устройствах.
Хотелось бы соблюсти указания гугла и его тулзов
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
и
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
По сути, нужно что бы эти тулзы не могли придраться к нашему сайту, или почти не могли:)
Т.е. поправить сайт таким образом что бы выполнить рекомендации гугла.
Указывайте, пожалуйста, в заявке реальные сроки и цену. Готовы начать работать сегодня!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $15
Приветствую. Имеется сайт на Joomla 3 с "непристойно" длинной структурой URL. Конечная страница получается 5 уровня вложения. Пример: сайт.com/production/itemlist/category/страница.html Задача, сократить структуру, убрав из URL лишние уровни вложения. Не силен в данной ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо сверстать, натянуть сайт, на систему управления WP. Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас. В заявках пожалуйста указывайте свой скайп. Вертска должна быть адаптивной. Сайт визитка, без какого либо сложного функционала.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт на вордпресс, плагин Contact Form 7. Настроить форму чтобы письма приходили на нужную почтуСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нобходимо изменить тайтлы и метатеги, а также убрать текст на страницах all (показать все) и в пагинаторе. Проблема в том что сейчас страница каталога, пагинатор и "показать все" имеют один и тот же ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно написать скрипт для Wordpress, который будет менять post_status у поста (custom post type = blogs) на Pending при условии если пост набирает большое число отрицательных голосов от пользователей. Будет использоваться рейтинговая система вида up/down.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сверстать сайт, 1 страничка. И натянуть на систему управления WP. Оставляйте заявки, кто готов приступить прямо сейчас. В заявках пожауйста указывайте свой скайп.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать возможность добавления iframe через дополнильное поле новости в DLE 10.4. И написать инструкцию, какие действия производились.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $30
Нужно перенести статичный сайт на Wordpress. Обычные страницы + каталог статей + новости и пара форм обратной связи. Ориентировочно 50 страниц контента. При необходимости местами нужно будет подправить html код для аккуратности.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Есть выбранный шаблон и установлен сайт. Необходимо сделать несколько фитчей по ТЗ. Спасибо. Буду рад любым предложениямСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад