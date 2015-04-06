Необходим специалист по битриксу для проведения работ по сайту - необходимо доработать функционал корзины. Подробности в скайпе или тут.
Перенос статичного сайта на Wordpress
Нужно перенести статичный сайт на Wordpress. Обычные страницы + каталог статей + новости и пара форм обратной связи. Ориентировочно 50 страниц контента. При необходимости местами нужно будет подправить html код для аккуратности.
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