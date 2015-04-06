Перенос статичного сайта на Wordpress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки148 просмотров

Нужно перенести статичный сайт на Wordpress. Обычные страницы + каталог статей + новости и пара форм обратной связи. Ориентировочно 50 страниц контента. При необходимости местами нужно будет подправить html код для аккуратности.

HTMLWordPress
10 лет назад
POLSKOY
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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