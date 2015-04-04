Сверстать и адаптировать

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка138 просмотров

Здравствуйте, обращаюсь уже сотый раз! Необходим срочно человек знающий движок SOCIAL ENGINE! Необходимо сверстать шаблон и адаптировать под движок.

Оплата: по договоренности

Сроки: не более 7 дней

10 лет назад
ReDBuLL608
Лазарев 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров