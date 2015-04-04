Требуется 1) Добавить мультиязычность на ресурсе http://luxeo.com.ua/ 2) Настроить модуль сайбскрайб2, так что бы новые статьи с блога уходили подписчикам автоматом, в красивом письме, с возможностью отписаться, (мейлсервер от яндекса). Настроить ...
Скопировать простой калькулятор на WP
Скопировать простой калькулятор на WP
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ТЗ по запросу. Нужно сделать в течении дня, сегодня.
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