Вёрстка и натяжка сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок220 просмотров

Добрый день! Необходимо сверстать и натянуть на Wordpress сайт по PSD-макету (макеты во вложении). ТЗ во вложении. Указать стоимость работы и сроки.

WordPress
10 лет назад
Sergion87
Сергей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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