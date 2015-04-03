Здравствуйте! Требуется мелкая работа на Битрикс Малый Бизнес. 0. Сделать резервную копию 1 Добавить пункты.png ------------------ добавить пункты с чекбоксами (2-3 штуки) 2. Карточка товара.png --------------------выбор размеров, ...
Joomla 3, настроить язык
Здравствуйте!
Есть сайт joomla 3, на нем нужно сделать два языка русский и англ.
Переводить не чего не нужно, сделать возможность создавать материал на двух языках и выводить его тоже на двух языках!
Вывести две кнопки "en" и "ru" для смены языка на все страницы сайта.
Студии не предлагайте, бюджет не большой!
Заявки фрилансеров
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