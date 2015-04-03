Joomla 3, настроить язык

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Закрыт4 заявки120 просмотров

Здравствуйте!

Есть сайт joomla 3, на нем нужно сделать два языка русский и англ.

Переводить не чего не нужно, сделать возможность создавать материал на двух языках и выводить его тоже на двух языках!

Вывести две кнопки "en" и "ru" для смены языка на все страницы сайта.

Студии не предлагайте, бюджет не большой!

Joomla
10 лет назад
sanek2281
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров