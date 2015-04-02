Диплом (сайт, документация, дипломные части)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка134 просмотра

Нужно сделать диплом. Сайт (cms с нуля) и части для диплома (аналитическая, проектная, экономическая).

10 лет назад
pseeker
Павел 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров