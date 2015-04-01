Перенос магазина на cms

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок176 просмотров

Есть магазин obaldenno.com.ua (самопис). Нужно перенести на бесплатную систему управления. Предлагайте Ваши варианты и почему именно ее. Рассмотрите вариант сохранения ссылок и переход на новые (идеально, чтобы с старых кидало на новые, адекватные).

От Вас цена и сроки.

10 лет назад
2klient
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров