Требуется специалист по PrestaShop

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка99 просмотров

Требуется опытный специалист по PrestaShop.

Есть шаблон: http://www.templatemonster.com/prestashop-themes/46525.html

Надо собрать его в соответствии с нашей структурой, настроить работу каталога. Онлайн покупок не будет, функция магазина будет использована для показа каталога товаров.

Срок - до 1 недели.

В условиях нестабильного курса доллара особое внимание будет уделяться вашей оценки стоимости проекта.

HTMLPrestaShop
10 лет назад
victorydesign
Лекс 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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