Оказать помощь при установке CMS Joomla и установка стандартного шаблона. Так же мелкая консультация по этому вопросу. Оставляйте стоимость и сроки.
Создание онлайн сервиса.
Требуется разработка с нуля системы генерации лэндингов, а также подключение сервисов на основе онлайн вещания(Работа с API Google +)
От исполнителя необходима админская и клиентская часть. Хорошо оплачиваемая работа над проектом
Часть модулей которые необходимо реализовать:
Email и смс рассылка (знания текущих алгоритмов, предпочтительно если имели опыт в разработке скриптов email рассылки)
Учет подписчиков при регистрации + (импорт, экспорт)
Таймер обратного отсчёта
Аналитика(кто, когда зарегистрировался, и др.)
Биллинговая система учета(за основу будет взята Rootpanel, потому необходимо, чтобы исполнитель мог разбираться с чужим кодом и его модифицировать) .
CRM для клиентов сервиса(будут учитывать своих пользователей)
Опросы
и ещё не менее десяти модулей.
От вас только программная часть(дизайн всех элементов будет предоставлен).
Это онлайн сервис, который необходимо постоянно будет модифицировать и апдейтить. Потому, требуется специалист, который:
1) готов на этапе разработки посвятить не менее 80% своего рабочего времени разработке проекта. Примерные сроки разработки до старта проекта 60-90 дней.
2) обладает отличными навыками и опытом программирования. Часть модулей будет реализована на Ajax.
3) из Украины. Обязательно наличие скайпа и моб. телефона.
4) готов предоставить последние несколько своих работ в качестве порфолио, и возможность связаться с заказчиками работ, для получения отзыва о вас.
Оплата поэтапная. Так как проект не будет легким и быстрым, то заработать по быстрому и уйти проекта не получится.
С исполнителем будет устный договор, в котором будут подробно описаны все элементы задач, сроков выполнения и стоимости.
Предпочтительная оплата Webmoney. Вопрос по другим способам оплаты обсуждаемым.
В обсуждении напишите пожалуйста, что вы поняли, возможно примеры своих работ выложите(см. пункт 4 или в личку отправите.
Стоимость работ будет обсуждаться в процессе общения с исполнителем.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо провести анализ скорости работы сайта на битрикс (композит). Проверить и оптимизировать работу на мобильных устройствах. Доработать элементы карточки товара, обратной связи. Настроить интеграцию с соцсетями. детали по SkypeСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $20
есть сайт на hostcms, есть форма обратной связи, сообщения приходят в виде комментариев их видно в админке + приходят уведомления на емаил админу сайта. необходимо сделать ещё несколько таких же форм (12) ...Закрыт10 лет назад
Добрый день. Есть сверстанный макет на Битрикс (есть и psd и верстка готовая). Надо перенести на DLE. Кому удобнее - можете взять верстку c Битрикса. Если верстка не ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте! Задача такова 1. Сайт донор - http://varnaru.me/ - блог на блог службе https://ru.wordpress.com/ 2. Сайт получатель http://varnaru.info/ - отдельный вордпресс блог Я перенес ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Готовую верстку сайта-лендинга на двух языках поставить на удобную в использовании cms (предлагайте свой вариант) и установить на сервер. Верстка в процессе (будут стандартные редактируемые блоки с прокруткой вниз + пару блоков ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
необходимо настроить корзину и личный кабинет на битриксе. подробности кандидатам по скайпу.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Внедрение на сайт модуля (для CMS bitrix), который будет поворачивать картинки (фото) на 2 градуса и проставлять водяные знаки на фотки товара автоматически при добавлении товара. И соответственно прогнать все имеющиеся фотки на сайте прикрепленные ...Закрыт10 лет назад
Интересует можно ли на Wordpress сделать что то подобное: http://www.biokrasota.ru/ интересует каталог организаций и специалистов Форма поиска по метро, процедурам http://www.biokrasota.ru/clinic1161/ http://www.biokrasota.ru/search/clinic/?query=&metroId=0&serviceId=6204&priceCategoryId=0 http://www.biokrasota.ru/dr/21230/ Реально ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Разобраться в работе слайдера на Джумле, нужно заменить картинки в слайдере, с учетом маленьких превью и больших фото. 8 картинок.Закрыт10 лет назад