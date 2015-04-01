Создание онлайн сервиса.

Требуется разработка с нуля системы генерации лэндингов, а также подключение сервисов на основе онлайн вещания(Работа с API Google +)

От исполнителя необходима админская и клиентская часть. Хорошо оплачиваемая работа над проектом

Часть модулей которые необходимо реализовать:

Email и смс рассылка (знания текущих алгоритмов, предпочтительно если имели опыт в разработке скриптов email рассылки)

Учет подписчиков при регистрации + (импорт, экспорт)

Таймер обратного отсчёта

Аналитика(кто, когда зарегистрировался, и др.)

Биллинговая система учета(за основу будет взята Rootpanel, потому необходимо, чтобы исполнитель мог разбираться с чужим кодом и его модифицировать) .

CRM для клиентов сервиса(будут учитывать своих пользователей)

Опросы

и ещё не менее десяти модулей.

От вас только программная часть(дизайн всех элементов будет предоставлен).

Это онлайн сервис, который необходимо постоянно будет модифицировать и апдейтить. Потому, требуется специалист, который:

1) готов на этапе разработки посвятить не менее 80% своего рабочего времени разработке проекта. Примерные сроки разработки до старта проекта 60-90 дней.

2) обладает отличными навыками и опытом программирования. Часть модулей будет реализована на Ajax.

3) из Украины. Обязательно наличие скайпа и моб. телефона.

4) готов предоставить последние несколько своих работ в качестве порфолио, и возможность связаться с заказчиками работ, для получения отзыва о вас.

Оплата поэтапная. Так как проект не будет легким и быстрым, то заработать по быстрому и уйти проекта не получится.

С исполнителем будет устный договор, в котором будут подробно описаны все элементы задач, сроков выполнения и стоимости.

Предпочтительная оплата Webmoney. Вопрос по другим способам оплаты обсуждаемым.

В обсуждении напишите пожалуйста, что вы поняли, возможно примеры своих работ выложите(см. пункт 4 или в личку отправите.

Стоимость работ будет обсуждаться в процессе общения с исполнителем.