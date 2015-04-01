Интересует можно ли на Wordpress сделать что то подобное:

http://www.biokrasota.ru/

интересует каталог организаций и специалистов

Форма поиска по метро, процедурам

http://www.biokrasota.ru/clinic1161/

http://www.biokrasota.ru/search/clinic/?query=&metroId=0&serviceId=6204&priceCategoryId=0

http://www.biokrasota.ru/dr/21230/

Реально ли такое сделать на ворпдресс, и если реально не будет ли он сильно при этом тормозить? Есть ли у вас какой либо подобный опыт?

Стоимость и сроки. Если можете сделать на чем то другом, соответственно тоже хочется услышать стоимость и сроки