Разобраться в работе слайдера на Джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки91 просмотр

Разобраться в работе слайдера на Джумле, нужно заменить картинки в слайдере, с учетом маленьких превью и больших фото. 8 картинок.

Joomla
10 лет назад
freepr11
Татьяна 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров