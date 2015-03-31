Приветствую. Ищу ответственного специалиста, который готов потратить 3 дня своего времени на доработку сайта. Сайт на WordPress, насквозь пропитан Advanced Custom Fields, всё реализовано через этот плагин. Суть доработок описана ...
Сайт на CMS hostcms
сайт построен и работает, возникла проблема при отправке сообщения со странички сайта на указанную почту.
срочность устранения проблемы высокая.
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