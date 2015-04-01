Сайт на hostcms

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки113 просмотров

есть сайт на hostcms, есть форма обратной связи, сообщения приходят в виде комментариев их видно в админке + приходят уведомления на емаил админу сайта.

необходимо сделать ещё несколько таких же форм (12) для отправки сообщений на разные емайлы.

10 лет назад
petr2112
Пётр 
53 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров