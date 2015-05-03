Настроить корзину и личный кабинет

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка112 просмотров

необходимо настроить корзину и личный кабинет на битриксе. подробности кандидатам по скайпу.

10 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

Выбранный исполнитель

v-savitsky
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$10
1 день
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Приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

v-savitsky
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад