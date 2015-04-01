есть сайт на hostcms, есть форма обратной связи, сообщения приходят в виде комментариев их видно в админке + приходят уведомления на емаил админу сайта. необходимо сделать ещё несколько таких же форм (12) ...
Модуль делающий водяные знаки на фотках при их загрузке на сайт bitrix
Внедрение на сайт модуля (для CMS bitrix), который будет поворачивать картинки (фото) на 2 градуса и проставлять водяные знаки на фотки товара автоматически при добавлении товара. И соответственно прогнать все имеющиеся фотки на сайте прикрепленные к карточке товара, по такому модулю.
Указывайте цену и сроки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Интересует можно ли на Wordpress сделать что то подобное: http://www.biokrasota.ru/ интересует каталог организаций и специалистов Форма поиска по метро, процедурам http://www.biokrasota.ru/clinic1161/ http://www.biokrasota.ru/search/clinic/?query=&metroId=0&serviceId=6204&priceCategoryId=0 http://www.biokrasota.ru/dr/21230/ Реально ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Разобраться в работе слайдера на Джумле, нужно заменить картинки в слайдере, с учетом маленьких превью и больших фото. 8 картинок.Закрыт10 лет назад
- $5
сайт построен и работает, возникла проблема при отправке сообщения со странички сайта на указанную почту. срочность устранения проблемы высокая.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо перенести рабочий сайт выполненный на JOOMLA на MODX. Сайт стандарная визитка + форма обратной связи + фотогаллерея. Обязательно, прошу, указывать цену.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Было выполнено копирование сайта на WordPress . При копировании было пропущено создание нескольких страниц и ссылок. Кто с ВП на ты, делов на пол часа. Подробности вышлю кандидату. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $5
ищу человека, который знает данный конструктор, для реализзации задачи: необходимо цены ну услуги сделать в виде вкладок. т.е. например 5 услуг при нажатии - меняется содержимое без перезагрузки страниц.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен специалист, который: 1. в состоянии достаточно оперативно внести изменения в купленный и установленный шаблон ИМ на OpenCart 2. готов в течении дня быть на связи для небольших консультаций по настройке ИМ ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $150
1) Нужно сверстать и натянуть на движок страницу. 2) Нужно сверстать общую страницу 3) И использовать другую(шаблон страницы) на этой страничке.Закрыт10 лет назад
- $50
Действующий сайт http://www.frigate-ecojet.ru/ Необходимо, чтобы при попытке отправки страницы сайта на печать через стандартный диалог (CTRL+P) или меню браузера, на печать отдавался только непосредственно контент без навигации, шапки и прочих элементов сайта ...Закрыт10 лет назад