Модуль делающий водяные знаки на фотках при их загрузке на сайт bitrix

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Закрыт2 заявки89 просмотров

Внедрение на сайт модуля (для CMS bitrix), который будет поворачивать картинки (фото) на 2 градуса и проставлять водяные знаки на фотки товара автоматически при добавлении товара. И соответственно прогнать все имеющиеся фотки на сайте прикрепленные к карточке товара, по такому модулю.

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10 лет назад
ghjy08
37 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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