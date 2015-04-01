Перенести картинки из одного сайта WP в другой

Здравствуйте!

Задача такова

1. Сайт донор - http://varnaru.me/ - блог на блог службе https://ru.wordpress.com/

2. Сайт получатель http://varnaru.info/ - отдельный вордпресс блог

Я перенес статьи с помощью стандартного экспорта/импорта, но картинки не все перенеслись. Кроме того, есть статьи с перепутанными картинками.

Как я вижу решение задачи.

Создать парсер который вытащит картинки с донора, записав их с теми же именами в те же папки что на доноре, выпарсить картинки и записать их в на новый сайт

Возможно найдется опытный на тему переноса блогов человек который предложит и реализует другой вариант действий.