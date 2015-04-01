Анализ и оптимизация сайта на битрикс (композитность и др.)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка95 просмотров

Необходимо провести анализ скорости работы сайта на битрикс (композит). Проверить и оптимизировать работу на мобильных устройствах.

Доработать элементы карточки товара, обратной связи. Настроить интеграцию с соцсетями.

детали по Skype

10 лет назад
jacksms
52 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров