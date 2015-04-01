Поставить верстку лендинга на cms

Готовую верстку сайта-лендинга на двух языках поставить на удобную в использовании cms (предлагайте свой вариант) и установить на сервер.

Верстка в процессе (будут стандартные редактируемые блоки с прокруткой вниз + пару блоков скрытых, при клике разворачивающихся, +пару гиперссылок открывающиеся во всплывающие окошки)

От вас: цена, примерный срок, выбор cms (примеры).