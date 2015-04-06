Верстка на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка91 просмотр

Добрый день.

Есть сверстанный макет на Битрикс (есть и psd и верстка готовая).

Надо перенести на DLE.

Кому удобнее - можете взять верстку c Битрикса.

Если верстка не нужна - есть макет в PSD.

Это Блог.

DLE
10 лет назад
WMDrakon
37 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

1mmortal
29 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад
$40
2 дня
Ярослав выполнил работу отлично и все в срок. Рекомендую к сотрудничеству. Спасибо.
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству

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1mmortal
29 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад