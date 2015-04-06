Верстка на DLE

Внедрение на сайт модуля (для CMS bitrix), который будет поворачивать картинки (фото) на 2 градуса и проставлять водяные знаки на фотки товара автоматически при добавлении товара. И соответственно прогнать все имеющиеся фотки на сайте прикрепленные ...