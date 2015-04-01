Необходимо провести анализ скорости работы сайта на битрикс (композит). Проверить и оптимизировать работу на мобильных устройствах. Доработать элементы карточки товара, обратной связи. Настроить интеграцию с соцсетями. детали по Skype
Установка CMS Joomla и подключение шаблона
Оказать помощь при установке CMS Joomla и установка стандартного шаблона.
Так же мелкая консультация по этому вопросу.
Оставляйте стоимость и сроки.
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