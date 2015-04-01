Установка CMS Joomla и подключение шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок172 просмотра

Оказать помощь при установке CMS Joomla и установка стандартного шаблона.

Так же мелкая консультация по этому вопросу.

Оставляйте стоимость и сроки.

Joomla
10 лет назад
rlida
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

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