Cкидка от суммы заказа в Virtuemart.

Требуется модифицировать virtuemart 1.1.9 таким образом, что бы появилась возможность назначать скидку за покупки на определенную сумму.

т.е.

- при покупке от 350 грн и более – 3%;

- при покупке от 700 грн и более – 5%;

- при покупке от 1000 грн и более – 7%.

На сайте используются купоны (стандартная функция virtuemart).

Данная скидка (сумма заказа) не должна суммироваться со скидкой по купону. Т.е. если используется купон, то скидка за сумму заказа не предоставляется.

В мини-корзине и в корзине должно отображаться информация по скидке,в зависимости от градации(3,5,7%).

Готовые решения приветствуются.