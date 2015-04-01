Оказать помощь при установке CMS Joomla и установка стандартного шаблона. Так же мелкая консультация по этому вопросу. Оставляйте стоимость и сроки.
Cкидка от суммы заказа в Virtuemart.
Требуется модифицировать virtuemart 1.1.9 таким образом, что бы появилась возможность назначать скидку за покупки на определенную сумму.
т.е.
- при покупке от 350 грн и более – 3%;
- при покупке от 700 грн и более – 5%;
- при покупке от 1000 грн и более – 7%.
На сайте используются купоны (стандартная функция virtuemart).
Данная скидка (сумма заказа) не должна суммироваться со скидкой по купону. Т.е. если используется купон, то скидка за сумму заказа не предоставляется.
В мини-корзине и в корзине должно отображаться информация по скидке,в зависимости от градации(3,5,7%).
Готовые решения приветствуются.
Заявки фрилансеров
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