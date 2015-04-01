Сайт на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок131 просмотр

Нужно сделать сайт на Wordrpess (7 страниц). Графика готова в PSD. ТЗ вышлю кандидатам в личку для оценки

Требования к кандидату :

1 Вы хорошо знаете Wordpress а также JS и PHP, а не умеете просто натягивать темы на движок.

2 Вы на weblancere не первый месяц и у вас есть несколько положительных отзывов

3 Вы можете сразу приступить к проекту и оперативно его закончить.

JavaScriptPHPWordPress
10 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров