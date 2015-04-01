Сайт на Wordpress

Нужно сделать сайт на Wordrpess (7 страниц). Графика готова в PSD. ТЗ вышлю кандидатам в личку для оценки

Требования к кандидату :

1 Вы хорошо знаете Wordpress а также JS и PHP, а не умеете просто натягивать темы на движок.

2 Вы на weblancere не первый месяц и у вас есть несколько положительных отзывов

3 Вы можете сразу приступить к проекту и оперативно его закончить.