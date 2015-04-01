Оказать помощь при установке CMS Joomla и установка стандартного шаблона. Так же мелкая консультация по этому вопросу. Оставляйте стоимость и сроки.
Сайт на Wordpress
Нужно сделать сайт на Wordrpess (7 страниц). Графика готова в PSD. ТЗ вышлю кандидатам в личку для оценки
Требования к кандидату :
1 Вы хорошо знаете Wordpress а также JS и PHP, а не умеете просто натягивать темы на движок.
2 Вы на weblancere не первый месяц и у вас есть несколько положительных отзывов
3 Вы можете сразу приступить к проекту и оперативно его закончить.
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