Оказать помощь при установке CMS Joomla и установка стандартного шаблона. Так же мелкая консультация по этому вопросу. Оставляйте стоимость и сроки.
Редизайн и пасадка сайта на joomla 2.5
Здравствуйте!
Есть сайт aktivaudit.com, нужен редизайн и перенос контента на примере http://www.activ-audit.com.ua с разрешением экрана мин. 1024px на макс. 1280px, сроки 5 дней, ничего сложного, главное чтобы сайт работал и чистый код, все стили строго через .css.
жду адекватную цену!
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