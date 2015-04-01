Редизайн и пасадка сайта на joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки83 просмотра

Здравствуйте!

Есть сайт aktivaudit.com, нужен редизайн и перенос контента на примере http://www.activ-audit.com.ua с разрешением экрана мин. 1024px на макс. 1280px, сроки 5 дней, ничего сложного, главное чтобы сайт работал и чистый код, все стили строго через .css.

жду адекватную цену!

CSSJoomla
10 лет назад
Irenjazz
Ирина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров