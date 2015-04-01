Оказать помощь при установке CMS Joomla и установка стандартного шаблона. Так же мелкая консультация по этому вопросу. Оставляйте стоимость и сроки.
Собрать сайт на CMS (дизайн пока в разработке)
Расcмотрю варианты сборки на разных CMS. Срок – 3 недели.
Нужна сборка сайта по интерактивному прототипу (ссылки и кнопки рабочие): http://omw288.axshare.com/
Реализация некоторых задач может быть скорректирована в процессе обсуждения под функционал CMS.
Верстка кроссбраузерная, адаптивная. ТЗ в Page Notes к большинству страниц. Дизайн будет отрисован в PSD.
Если каких то графических элементов не будет хватать, использовать стандартные от CMS. Подробнее все расписано в page notes к страницам. Жду ваших предложения по срокам/цене.
Сборка на вашем сервере, перенос на клиентский после тестирования и 100% предоплаты.
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