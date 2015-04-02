Перенести сайт Опенкарт на другой хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок135 просмотров

Требуется сайт с каталогом на опенкарте перенести с одного хостинга на другой хостинг. Т.е. копировать.

Товаров на сайте нет, только демовые. Сайт - простой шаблон опенкарта

Меню и все остальное копировать не надо. Только перенос.

В заявке указывайте цену.

Работу надо сделать сегодня-завтра.

Opencart
10 лет назад
v37
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
35 отзывов

Выбранный исполнитель

onipkodmitriy
30 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$6
1 день
Дмитрий все сделал быстро и качественно. Спасибо!
Все прошло отлично! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

onipkodmitriy
30 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад