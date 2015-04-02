Оказать помощь при установке CMS Joomla и установка стандартного шаблона. Так же мелкая консультация по этому вопросу. Оставляйте стоимость и сроки.
Перенести сайт Опенкарт на другой хостинг
Требуется сайт с каталогом на опенкарте перенести с одного хостинга на другой хостинг. Т.е. копировать.
Товаров на сайте нет, только демовые. Сайт - простой шаблон опенкарта
Меню и все остальное копировать не надо. Только перенос.
В заявке указывайте цену.
Работу надо сделать сегодня-завтра.
Выбранный исполнитель
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