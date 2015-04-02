Перенести сайт Опенкарт на другой хостинг

Требуется сайт с каталогом на опенкарте перенести с одного хостинга на другой хостинг. Т.е. копировать.

Товаров на сайте нет, только демовые. Сайт - простой шаблон опенкарта

Меню и все остальное копировать не надо. Только перенос.

В заявке указывайте цену.

Работу надо сделать сегодня-завтра.