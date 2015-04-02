Мелкая работа на Битриксе

Здравствуйте!

Требуется мелкая работа на Битрикс Малый Бизнес.

0. Сделать резервную копию

1 Добавить пункты.png ------------------ добавить пункты с чекбоксами (2-3 штуки)

2. Карточка товара.png --------------------выбор размеров, активная ссылка названия коллекции (сделать, чтоб при нажатии переходил на просмотр товаров только этой коллекции), сделать лупу, вывесьти цену, сделать кнопку купить,

3. Книга.png ----------- этот банер перенести влево, на его место встанет новый

4. Логин-имя.png ---------------- введите имя заменить на Введите логин

5. Навигация.png -------------навигацию по страницам поднять выше текста, текст сделать только на 1 странице (с остальных убрать)

6. плитки.png ---------------- убрать 2 плитки, у остальных четырех поменять сами изображения плиток (один прямоугольник поменять на другой)

7. Просмотр колекции.png ---------------- светящуюся надпись перенести прямо на банер

В заявке указывайте цену и срок.