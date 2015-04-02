Есть шаблон купленный и установленный техсаппортом ТемплейтМонстра. Надо на данном сайте внести некоторые изменения. Сайт - http://bit.ly/1GPgO2F Изменения: 1) Тут (http://prntscr.com/6ols9o) - заменить на скрипт, прокручивающий слева ...
Мелкая работа на Битриксе
Здравствуйте!
Требуется мелкая работа на Битрикс Малый Бизнес.
0. Сделать резервную копию
1 Добавить пункты.png ------------------ добавить пункты с чекбоксами (2-3 штуки)
2. Карточка товара.png --------------------выбор размеров, активная ссылка названия коллекции (сделать, чтоб при нажатии переходил на просмотр товаров только этой коллекции), сделать лупу, вывесьти цену, сделать кнопку купить,
3. Книга.png ----------- этот банер перенести влево, на его место встанет новый
4. Логин-имя.png ---------------- введите имя заменить на Введите логин
5. Навигация.png -------------навигацию по страницам поднять выше текста, текст сделать только на 1 странице (с остальных убрать)
6. плитки.png ---------------- убрать 2 плитки, у остальных четырех поменять сами изображения плиток (один прямоугольник поменять на другой)
7. Просмотр колекции.png ---------------- светящуюся надпись перенести прямо на банер
В заявке указывайте цену и срок.
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