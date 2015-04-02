Есть магазин obaldenno.com.ua (самопис). Нужно перенести на бесплатную систему управления. Предлагайте Ваши варианты и почему именно ее. Рассмотрите вариант сохранения ссылок и переход на новые (идеально, чтобы с старых кидало на новые, адекватные). От ...
Доработка сайта на Битрикс
Имеется:
Сайт: ссылка по запросу.
CMS: 1С-Битрикс: Управление сайтом, Редакция: Бизнес, Версия платформы 14.9.1 (из «коробки»).
Требуется:
Разработать корзину (формирование заказов, корректировка заказа, оформление заказа, выбор способа доставки и оплаты), и личный кабинет (регистрация клиентов, напоминание пароля, вход-выход, изменение данных, история заказов с указанием статусов заказов).
Доставка - выбор вариантов, каждый из которых добавляет к заказу определенную цену. Некоторым товарам соответствуют не все варианты доставки.
Оплата - выбор вариантов.
Обмен данными:
Принимать на сайт выгружаемые из 1С остатки и цены товаров, статусы заказов (нужно будет посотрудничать с программистом 1С).
Отдавать в 1С заказы и клиентов.
Реализовать один из способов обмена данными: api запросы к сайту (POST, GET) или файловый обмен через ftp.
Пожалуйста, сообщайте цену и сроки или задавайте вопросы.
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