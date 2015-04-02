Доработка сайта на Битрикс

Имеется:

Сайт: ссылка по запросу.

CMS: 1С-Битрикс: Управление сайтом, Редакция: Бизнес, Версия платформы 14.9.1 (из «коробки»).

Требуется:

Разработать корзину (формирование заказов, корректировка заказа, оформление заказа, выбор способа доставки и оплаты), и личный кабинет (регистрация клиентов, напоминание пароля, вход-выход, изменение данных, история заказов с указанием статусов заказов).

Доставка - выбор вариантов, каждый из которых добавляет к заказу определенную цену. Некоторым товарам соответствуют не все варианты доставки.

Оплата - выбор вариантов.

Обмен данными:

Принимать на сайт выгружаемые из 1С остатки и цены товаров, статусы заказов (нужно будет посотрудничать с программистом 1С).

Отдавать в 1С заказы и клиентов.

Реализовать один из способов обмена данными: api запросы к сайту (POST, GET) или файловый обмен через ftp.

Пожалуйста, сообщайте цену и сроки или задавайте вопросы.