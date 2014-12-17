Есть сайт на ASP.NET+MVC5. Нужен web-чатна этот сайт, p2p или ссервером. Требования к нему: Должен работать надёжно и шустро в последних версиях chrome, ff, opera, safari.Привычный интерфейс, со списком пользователей с миниатюрами в правом окне ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Имеется сайт, сделанный средствами Microsoft ASP.NET (classic) + MS SQL Srv 2008. Требуетсядобавить независимый раздел – лендинг и систему администрирования этого раздела, например, wordpress, илидругую (предлагайте). Особенности лендинга: 1) контекстно-зависимые формы. В ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть сайт ASP.NET. Нужно внести небольшие изменения по списку (https://goo.gl/JuNA0D). Пожалуйста, предлагайте цены и сроки.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Имеется: Сайт: ссылка по запросу. CMS: 1С-Битрикс: Управление сайтом, Редакция: Бизнес, Версия платформы 14.9.1 (из «коробки»). Требуется: Разработать корзину (формирование заказов, корректировка заказа, оформление заказа, выбор способа доставки и ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сделать (валидную w3c, адаптивную) верстку (ИЛИ верстку+ программирование +размещение на сайте) одностраничного лендинга (landing page) по готовому дизайну (psd), в соответствии с техническим заданием (ссылка ниже по тексту). Если Вы можете сделать ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Разработать дизайн одностраничного лендинга (landing page), в соответствии с техническим заданием (ссылка ниже по тексту). Если Вы можете сделать и вёрстку (валидную w3c, адаптивную), программирование и размещение на сайт (сайт – статичный ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Обе тематики связаны с двумя конкретными изменениями в российском законодательстве, вот их описание http://goo.gl/HqSwEj. Тексты должны быть: - увлекательными; - содержательными и лаконичными (чтобы уложиться в заданный объем, потребуется достаточно сжатое ...Завершен10 лет назад
Доработать (1) php приложение и (2) десктопный tray (1) Установить в окно диалога запуск готового java скрипта - кнопки «звонок с сайта» и установить приложение с измененным диалогом на 4 сайта. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Для miralinks и еще 2х статейных бирж для заданного перечня площадок требуется писать и размещать уникальные статьи на тему «полиграфия и дизайн», «автоматизация бизнеса» и «оборудование для автоматизации». Всего 90 тыс знаков текста. Для каждой ...Завершен10 лет назад
Составить интересные уникальные текстовые описания электронного оборудования. Не менее 1200 знаков на товар, не менее 300 товаров, с использованием заданных ключевых слов и разметки. Пример описания товара http://goo.gl/f6c6xS. Пожалуйста, называйте цены и сроки.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Требуется написать три статьи общим объемом 10 тыс. знаков (без пробелов) на техническую тематику. В тексте должны присутствовать заданные запросы (ключевые слова). Статьи должны быть интересными, без повторов, содержать полезную информацию. Стиль изложения - ознакомительный, ...Завершен11 лет назад
Доработать php приложение: 1) Установить в окно диалога запуск готового java скрипта "звонок с сайта" и доустановить измененный диалог на 3 php-сайта. 2) Дописать административный web-интерфейс так, чтобы можно было из ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется установить на сайт приложение для онлайн-консультирования. Есть 3 сайта на php, 2 сайта на asp.net и один сайт - html. При заходе на определенные разделы сайта посетитель видит приглашение задать вопрос. Приглашение ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Разработать 2 баннера. Баннер состоит из заголовка, подзаголовка, анимированной картинки и кнопки. На маленьких баннерах – без подзаголовка. Картинка должна быть с человеческим персонажем, яркая, «вкусная», вызывающая интерес, располагающая и вызывающая доверие, мотивирующая к действию. ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Имеется: статический html сайт, 50 страниц. Задача: предложить и воплотить простое решение, позволяющее добавить двухуровневое меню на все (имеющиеся и новые) страницы. При редактировании меню оно должно одинаково отображаться на всех ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужна интересная грамотная статья, обзор законодательства об интернет торговле. Уникальность от 99%. ТЗ с ключевыми словами - по запросу. Пожалуйста, называйте сроки и цены.Завершен11 лет назад
Задача: разработка интерфейса для работы с excel-файлами (xls). Интерфейс должен работать в среде Win 7, Win 8, должен инсталлироваться и регистрироваться. Подробное ТЗ - во вложении. Указывайте, пожалуйста, цену, сроки и инструмент ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Задача: разработать дизайн кнопок-пиктограмм для интерфейса в количестве 6 шт. Каждая пиктограмма состоит из изображения и надписи. Надпись и изображение должны быть хорошо различимы. Пиктограммы должны соответствовать своему назначению, т.е. с ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен11 лет назад
Интернет-магазины ждут программиста, который будет о них заботиться. Есть план развития сайтов на ASP.NET framework 4.5 + SQL Server и PHP+MySql. Задач много и постоянно появляются новые. Примеры задач: - Улучшение товарного фильтра ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется разработать серверное приложение для тестирования сайта. Приложение должно работать в многопоточном режиме и эмулировать обращения пользователей к различным разделам сайта, c использованием различных user-agent-ов, рефереров, ip-адресов. Обращения происходят в заданные или случайные временные ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад