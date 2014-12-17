Есть сайт на ASP.NET+MVC5. Нужен web-чатна этот сайт, p2p или ссервером. Требования к нему: Должен работать надёжно и шустро в последних версиях chrome, ff, opera, safari.Привычный интерфейс, со списком пользователей с миниатюрами в правом окне ...