knlmail

Андрей knlmail

 
54 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Нестандартный web-чат на сайт

    Есть сайт на ASP.NET+MVC5. Нужен web-чатна этот сайт, p2p или ссервером. Требования к нему: Должен работать надёжно и шустро в последних версиях chrome, ff, opera, safari.Привычный интерфейс, со списком пользователей с миниатюрами в правом окне ...

    ASP.NET
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Лендинг и CMS для лендинга

    Имеется сайт, сделанный средствами Microsoft ASP.NET (classic) + MS SQL Srv 2008. Требуетсядобавить независимый раздел – лендинг и систему администрирования этого раздела, например,  wordpress, илидругую (предлагайте). Особенности лендинга: 1) контекстно-зависимые формы. В ...

    ASP.NETSQLWordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка сайта на Битрикс

    Имеется: Сайт: ссылка по запросу. CMS: 1С-Битрикс: Управление сайтом, Редакция: Бизнес, Версия платформы 14.9.1 (из «коробки»). Требуется: Разработать корзину (формирование заказов, корректировка заказа, оформление заказа, выбор способа доставки и ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка одностраничника (landing page), можно и программирование

    Сделать (валидную w3c, адаптивную) верстку (ИЛИ верстку+ программирование +размещение на сайте) одностраничного лендинга (landing page) по готовому дизайну (psd), в соответствии с техническим заданием (ссылка ниже по тексту). Если Вы можете сделать ...

    HTMLPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн одностраничного лендинга (landing page)

    Разработать дизайн одностраничного лендинга (landing page), в соответствии с техническим заданием (ссылка ниже по тексту). Если Вы можете сделать и вёрстку (валидную w3c, адаптивную), программирование и размещение на сайт (сайт – статичный ...

    HTMLPHP
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать два интересных обзора законодательства по 6-7 тыс збп каждый

    Обе тематики связаны с двумя конкретными изменениями в российском законодательстве, вот их описание http://goo.gl/HqSwEj. Тексты должны быть: - увлекательными; - содержательными и лаконичными (чтобы уложиться в заданный объем, потребуется достаточно сжатое ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка php приложения и C# Windows tray приложения

    Доработать (1) php приложение и (2) десктопный tray (1) Установить в окно диалога запуск готового java скрипта - кнопки «звонок с сайта» и установить приложение с измененным диалогом на 4 сайта. ...

    JavaPHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать интересные статьи для miralinks – 90 тыс. знаков

    Для miralinks и еще 2х статейных бирж для заданного перечня площадок требуется писать и размещать уникальные статьи на тему «полиграфия и дизайн», «автоматизация бизнеса» и «оборудование для автоматизации». Всего 90 тыс знаков текста. Для каждой ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Описания товаров для интернет-магазина

    Составить интересные уникальные текстовые описания электронного оборудования. Не менее 1200 знаков на товар, не менее 300 товаров, с использованием заданных ключевых слов и разметки. Пример описания товара http://goo.gl/f6c6xS. Пожалуйста, называйте цены и сроки.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайтинг: 10 тыс. знаков об электронике

    Требуется написать три статьи общим объемом 10 тыс. знаков (без пробелов) на техническую тематику. В тексте должны присутствовать заданные запросы (ключевые слова). Статьи должны быть интересными, без повторов, содержать полезную информацию. Стиль изложения - ознакомительный, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Вставить скрипт "звонок с сайта", доработать php

    Доработать php приложение: 1) Установить в окно диалога запуск готового java скрипта "звонок с сайта" и доустановить измененный диалог на 3 php-сайта. 2) Дописать административный web-интерфейс так, чтобы можно было из ...

    JavaPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложение для онлайн-консультирования на сайте

    Требуется установить на сайт приложение для онлайн-консультирования. Есть 3 сайта на php, 2 сайта на asp.net и один сайт - html. При заходе на определенные разделы сайта посетитель видит приглашение задать вопрос. Приглашение ...

    ASP.NETHTMLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Анимированные gif баннеры

    Разработать 2 баннера. Баннер состоит из заголовка, подзаголовка, анимированной картинки и кнопки. На маленьких баннерах – без подзаголовка. Картинка должна быть с человеческим персонажем, яркая, «вкусная», вызывающая интерес, располагающая и вызывающая доверие, мотивирующая к действию. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Добавить меню к html-сайту

    Имеется: статический html сайт, 50 страниц. Задача: предложить и воплотить простое решение, позволяющее добавить двухуровневое меню на все (имеющиеся и новые) страницы. При редактировании меню оно должно одинаково отображаться на всех ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Копирайтинг: обзор закона, 7 тыс знаков

    Нужна интересная грамотная статья, обзор законодательства об интернет торговле. Уникальность от 99%. ТЗ с ключевыми словами - по запросу. Пожалуйста, называйте сроки и цены.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать интерфейс для работы с excel-файлами

    Задача: разработка интерфейса для работы с excel-файлами (xls). Интерфейс должен работать в среде Win 7, Win 8, должен инсталлироваться и регистрироваться. Подробное ТЗ - во вложении. Указывайте, пожалуйста, цену, сроки и инструмент ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн пиктограмм, 6 шт.

    Задача: разработать дизайн кнопок-пиктограмм для интерфейса в количестве 6 шт. Каждая пиктограмма состоит из изображения и надписи. Надпись и изображение должны быть хорошо различимы. Пиктограммы должны соответствовать своему назначению, т.е. с ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Постоянная доработка инет-магазинов asp.net и php

    Интернет-магазины ждут программиста, который будет о них заботиться. Есть план развития сайтов на ASP.NET framework 4.5 + SQL Server и PHP+MySql. Задач много и постоянно появляются новые. Примеры задач: - Улучшение товарного фильтра ...

    ASP.NETMySQLPHPSQL
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Многопоточное приложение

    Требуется разработать серверное  приложение для тестирования сайта. Приложение должно работать в многопоточном режиме и эмулировать обращения пользователей к различным разделам сайта, c использованием различных user-agent-ов, рефереров, ip-адресов. Обращения происходят в заданные или случайные временные ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$750
10 баллов
10 лет назад
Описания товаров для интернет-магазина
Сотрудничали с Андреем по нескольким проектам. Всё отлично!
Спасибо Ольге за отличные статьи!
Ответный отзыв
eugenbobrowski
40 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Верстка одностраничника (landing page), можно и программирование
HTMLPHP
Рад был сотрудничеству. ТЗ понятное, оплата в срок. Впечатления только положительные. Спасибо.
Грамотно выполненный проект. Ценообразование – разумное и обоснованное. И подход к работе, и результат говорят о высоком профессиональном уровне исполнителя.
Ответный отзыв
olgapapsuy
Ольга 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$78
9 баллов
10 лет назад
Дизайн одностраничного лендинга (landing page)
HTMLPHP
Благодарю за совместную работу, понравились четкие логичные комментарии и оперативность.
Работая с Ольгой, понимаешь, каким должен быть дизайн. Результат получился не просто стильным и красивым, но и логичным, понятным, полностью соответствующим той задаче, для которой он предназначался. Ольга иногда относилась к своей работе строже, чем заказчик: улучшала собственные результаты, делала макеты более удобными. Рад, что пришлось поработать с таким специалистом.
Ответный отзыв
deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Написать два интересных обзора законодательства по 6-7 тыс збп каждый
Спасибо за очередную совместную работу!
В очередной раз большое спасибо Ольге за интересные грамотные тексты.
Ответный отзыв
alisa_odintsova
Алиса 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$450
10 баллов
10 лет назад
Описания товаров для интернет-магазина
Спасибо Андрею за сотрудничество! Понятное ТЗ, оперативная обратная связь и своевременная оплата делают работу копирайтера приятнее :)
Алиса прекрасно справилась со сложными техническими текстами. Большое спасибо!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов