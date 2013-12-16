Имеем три посуды с максимальным объемом a, b, c (целочисленного значения) {a, b, c не больше, чем 10}, в которых на начало имеем объем x, y, z воды, в этом порядке. Воду ...
Разработать интерфейс для работы с excel-файлами
Задача: разработка интерфейса для работы с excel-файлами (xls).
Интерфейс должен работать в среде Win 7, Win 8, должен инсталлироваться и регистрироваться.
Подробное ТЗ - во вложении.
Указывайте, пожалуйста, цену, сроки и инструмент разработки.
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