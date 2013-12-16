Разработать интерфейс для работы с excel-файлами

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Закрыт2 заявки193 просмотра

Задача: разработка интерфейса для работы с excel-файлами (xls).

Интерфейс должен работать в среде Win 7, Win 8, должен инсталлироваться и регистрироваться.

Подробное ТЗ - во вложении.

Указывайте, пожалуйста, цену, сроки и инструмент разработки.

11 лет назад
knlmail
Андрей 
54 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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