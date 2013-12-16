Настроить парсер Datacol для Вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка139 просмотров

Здравствуйте.

Надо настроить плагин vk-group-forum.par для Вконтакте программой Datacol 5

Конкретно надо добавить сбор title и количество сообщений в топике.

11 лет назад
ribakov
Сергей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужна программа под windows - сроки не горят

    Все привет! Нужна программа, в которую будут добавляться рисунки и на этих рисунках можно будет делать простые пометки маркером + написать какой-то текст. После чего рисунок будет заливаться на хостинг по фтп ...

    Прикладное ПО13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 2 парсера

    Требуется 2 парсера по готовым ссылкам. Один с прокси. _____________________________________________________________________________________ Ну что еще написать для веса. Нужны данные с сайтов в подправленном ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Даунлоудер/инсталер, аналог profitraf.ru

    Ищем программиста, команду программистов, которая разработает EXE модуль "даунлоудер + установщик". Модуль должен уметь скачивать файл и производить установку дополнительного ПО. Что-то вроде profitraf.ru/, но с расширенными возможностями. Нужно создать конструктор для ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Быстрое преобразование фурье

    Программа обработки звуковых файлов. На вход программы подается звуковой файл, программа осуществляет БПФ преобразование, выделяя три компоненты: 1. Частоту. 2. Амплитуду . 3. Фазу. Из ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Игра Пятнашки: поиск решения

    Реализация нахождения в игре http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8 наименьшего количество перестановок. На прямоугольном игровом поле величины 2 x 3 (2 ряда, 3 столбца) размещены числа 1, 2, 3, 4, 5, каждое число в одном ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Виджет для Смарт ТВ Самсунг

    Мы – провайдер. Суть задачи – получать наше IPTV прямо на телевизор по мультикасту. Нужно написать виджет с нуля, либо адаптировать существующий. Оплата вебмани, киви кошелек. Предоплата или СБР.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист Ruby

    $1000

    Разыскивается программист Ruby для доработки парсера сайта. Парсер существует, но его нужно периодически дорабатывать или поддерживать работоспособность. занятости мало, Оклад 30000руб в месяц. важный критерий, чтобы вы были в онлайн ...

    Ruby
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • It - аналитик

    $1000

    Задача для человека с техническим образованием и аналитическим складом ума. Для тех, кто интересуется it-тематикой и постоянно следит за новостями в этой сфере. Выполнение нашей задачи позволит Вам постоянно быть в тренде последних It-новостей, расширить ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад